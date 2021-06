Michelle Pfeiffer 28 éves lánya igazi egzotikus szépség

Ritka alkalom, ha Michelle Pfeiffer lányáról oszt meg fotót, így aztán nem is csoda, hogy záporoztak a like-ok és az elismerő kommentek a színésznő és a 28 éves Claudia Rose szelfijére.

Mondhatnánk, hogy a leányzó tiszta anyja, ez azonban erős túlzás volna, a színésznő ugyanis nem sokkal azelőtt fogadta örökbe lányát, hogy 1993-ban hozzáment David E. Kelley-hez.

Michelle nem sokat mesélt Claudiáról a sajtónak, 2007-ben tett utoljára kivételt:

Mindig is azt akartam, hogy erős, önálló, szókimondó nő legyen, és ezt meg is kaptam. Különösen kreatív és kíváncsi. Ő mindaz, amire valaha is vágytam.