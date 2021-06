Bíróságon fog vallani Brad Pitt három gyermeke

Hiába vált el Angelina Jolie és Brad Pitt 2019-ben, gyermekelhelyezési huzavonájuk ma is tart. A helyzetet tovább rontja Brad szemszögéből az a tény, miszerint állítólag gyermekeik közül hárman is saját döntésből szándékoznak apjuk ellen vallani, vagyis felhozni olyan történeteket, adatokat, melyek a színész megkérdőjelezhető szülői tevékenységét, mentalitását támaszthatják alá -tudta meg a Just Jared.

Ugyan a gyerekek kiléte nem ismert, de kizárásos alapon a Just Jared úgy tippeli, hogy a három testvér a hatból Pax, Zahara és Shiloh lehet. Maddox már nagykorú, és már túl van egy tanúvallomáson, a kék iker, Knox és Vivienne pedig még csak 12 évesek, ezért sejti a portál, hogy az idősebb gyerekekről lehet szó.

