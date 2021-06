Margot Robbie hálószobatitkán még a riporter is meglepődött

Megosztás Tweet



A színésznő elárulta kivel is alszik már évek óta.

Az emberek egy része megtartja gyermek- vagy akár csecsemőkori kedvenc plüssét, még akkor is, ha különösebb érzelmi viszonyulása nem maradt hozzá. Pusztán emlékből. Ez esetben a padláson vagy egy dobozban “végzik” a kedves játékok vagy ruhadarabok. Aztán van egy szűkebb réteg, aki úgy tartja meg azokat, hogy saját utódainak szánja őket, így rögtön van történet a tárgy mögött, amit el lehet mesélni a gyerekeinek.

És aztán van a "Margot Robbie-kategória", amikor valaki 30 évesen is együtt alszik egy nyúllal. Igen. Margot plüssnyula éppúgy 30 éves, mint a színésznő, és bár a sok mosástól eléggé viseltessé vált, de nélkülözhetetlen kelléke az éjszakáknak.

Be lehet fejezni az analizálásomat!

- mondta viccesen Margot Robbie James Corden showjában.

"Igen! Egy nyúllal alszom minden éjjel. És azt is tudom, hogy mindenki azt gondolja, hogy ez nem is egy nyúl. Ő is 30 éves, mint én, és az évek alatt leamortizálódott." - folytatta.

"Mivel egyedül anyukámnak engedem kimosni a nyulat, és a Covid miatt mostanában nem találkoztunk, így valóban elég vacakul néz ki szegényke" - magyarázta az aktuális állapotot Robbie, akit éppen a Nyúl Péter második részében láthatunk újra a mozikban -írja a Just Jared.

Marketingből ötös!