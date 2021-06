A valódi horror háza - 500 millió forintért kelt el a Charles Manson-villa

Eladták azt a házat, ahol Charles Manson hívei öt évtizeddel ezelőtt brutálisan meggyilkolták a LaBiancákat. Leno LaBianca, egy szupermarket tulajdonosa és felesége, Rosemary voltak az áldozatok. Több órás Los Angeles-i kocsikázás után véletlenszerűen lettek kiválasztva Charles Manson és szektájának tagjai által 1969 augusztusában. Rettenetes halált haltak, a férj hasába a háború szót is belehasították, a hűtőszekrényre pedig a rosszul betűzött Helter Skelter szavakat pingálták. Ez a ház most új tulajdonosra talált.

Közel nyolc hónapig volt a ház az ingatlanpiacon. Zak Bagans színész – mellette pedig paranormális jelenségeket kutat– , 2019-ben 1,89 millió dollárért (több, mint 500 millió forintért) vásárolta meg az otthont. Bagans elárulta, hogy eredetileg számos projektet akart leforgatni a házban, de a LaBianca család iránti tiszteletből elvetette ezt az ötletet. Először egy évvel később, 2,2 millió dollárért (több mint 650 millió forintért) próbálta eladni, azonban kénytelen volt lejjebb vinni az árat, ugyanis majdnem egy évig senkinek nem kellett. A TMZ úgy értesülései szerint az otthon új tulajdonosa nem akar a nyilvánosság előtt szerepelni.

Los Feliz House Where Leno And Rosemary LaBianca Were Slain By Manson Gang Is For Sale https://t.co/H3yeENSll3 pic.twitter.com/jsho2erXRY

A klán négy tagját, valamint Mansont eredetileg halálra ítélték, azonban a „Manson család” egyik tagját sem végezték ki. 1972-ben átmenetileg beszüntették a halálbüntetést Kalifornia államban, és ekkor életfogytiglanra változtatták a büntetéseiket. A gyilkosok többsége túlélte a vezért. Charles Manson 2017-ben halt meg, ezt csak Susan Atkins nem érte meg.

On this day in 1971 Charles Manson was sentenced to life in prison for orchestrating the Tate-LaBianca murders pic.twitter.com/jGSdqbRHkM

— Buttered Pop Culture (@ButteredPop) April 19, 2021