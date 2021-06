Ewan McGregor nekimegy a hegynek is

Everest címmel már készült a témában egy mozifilm még 2015-ben, ráadásul valós történet alapján, tehát teljesen érthetetlen a címegyezés a most tervezett alkotás esetében, aminek semmi köze nem lesz a korábbi Everesthez.

Az akkori film nem futott be, és az 1996-os hegymászótragédiát mutatta be, amikor nyolc hegymászó halt meg lefelé jövet tartós hóviharba keveredve.

Ewan McGregor, Sam Heughan And Mark Strong To Top ‘Everest’ For Director Doug Liman – Cannes Market https://t.co/92VkKCrSYR

— Deadline Hollywood (@DEADLINE) June 16, 2021