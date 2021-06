Rod Stewart felesége rendőr egyenruhában feszít

A népszerű zenész, Rod Stewart 2007-ben vette feleségül a modell és színésznőt, de úgy tudni, Penny az utóbbi időben a kifutót és a filmipart lecserélte az "utcára". A JustJared cikke szerint, Lancastert London utcáin látták járőrözni rendőr egyenruhában.

Penny valójában már tavaly csatlakozott a bűnüldöző szervekhez, mint részmunkaidős önkéntes. Úgy tűnik azonban, hogy a vártnál jobban megtetszett neki a munka, és elvégezte a rendőrtiszti tanfolyamot, ami azt jelenti, hogy a korábbi korlátozott jogkörével ellentétben, most már hivatalos személynek minősül, járőrözhet, részt vehet üldözésekben, és le is tartóztathat személyeket, amennyiben az indokolt.

This actually made me feel pretty humbled, well done Penny Lancaster! I’m sure you’ll find the role rewarding despite its mix of ups and downs! #PennyLancaster dons police uniform after becoming a London constable https://t.co/W91Q38AJRG via @DailyMailCeleb

— Bike Cop (@50bikecop) June 13, 2021