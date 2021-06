Angelina Jolie az exférjénél vigasztalódik

Megosztás Tweet



A színésznő és Johnny Lee Miller mostanában ismét találkozgatnak.

Angelina Jolie-nak Jonny Lee Miller volt az első, mármint az első férje. Az egykori pár 1996 és 1999 között volt házas, de a válás ellenére sem romlott meg a kapcsolatuk, hiszen Jolie mindig is pozitívan nyilatkozott róla. Hogy az elmúlt években - mialatt Angelina két másik férjet is elfogyasztott, gondolunk itt Billy Bob Thorntonra és Brad Pittre, mennyire tartotta a kapcsolatot Johnnyval - azt csak találgatni lehet, mindenesetre úgy tűnik, mostanában ő lehet a támasza -írja a Dailymail.

A színésznőt az elmúlt időszakban kétszer is látták Miller házából távozni, a legutóbbi látogatásakor pedig már fia, a 17 éves Pax is vele tartott. A lapok egyelőre csak találgatnak, de a legvalószínűbb, hogy a színésznőnek most jól jön egy régi jó barát erős válla, amin kisírhatja magát, megviselték ugyanis az elmúlt hetek. Ahogyan mi is beszámoltunk róla, Jolie rosszul viseli, hogy a bíró nem vette el Brad Pittől gyerekei láthatását.

Angelina és Johnny az 1995-ös Adatrablók forgatásán ismerték meg egymás, egy évvel később pedig már ki is mondták az igent. Angelina esküvői szettje évekre adott pletykálnivalót, mivel egy latex nadrágban és egy fehér pólóban fogadott hűséget, melyre a saját vérével írta rá Johnny nevét. A pár 1997-ben szakított, két évvel később pedig a válásukat is kimondták.