Elhunyt Ned Beatty, a Hálózat és a Superman szereplője

Elhunyt Ned Beatty színész, aki a Superman, a Hálózat és számos más ikonikus filmbéli alakításról ismert- közölte a TMZ.

A lapnak nyilatkozó rokon elmondta, Beatty vasárnap otthonában, álmában hunyt el, miközben családja végig mellette volt. Nem tudni, hogy régóta betegeskedett-e, de azt leszögezték, hogy halálához a koronavírusnak nem volt köze.

Beatty öt évtizedes karriert tudhatott magáénak, igazi tévés veteránnak számított. Hollywoodban csak úgy emlegették mint „busiest actor in Hollywood ” azaz „Hollywood legelfoglaltabb színésze”. Élete során több mint 100 filmben szerepelt.

1972-ben Beatty, Bobby Trippe néven debütált a Megszabadítás (1972), című filmben. A Hálózat című filmben nyújtott alakításáért 1977-ben Oscar-díjra jelölték. 1978-ban a Superman-ben ő alakította Otist. 2004-ben főszerepet játszott a londoni West Enden Tennessee Williams Macska a forró bádogtetőn című darabjában, 2010-ben pedig a Toy Story 3-ban „Macó”-nak volt a szinkronhangja.

A halálhírekre lesújtotta Hollywoodot, Lee Unkrich rendező, aki a színésszel a Toy Story 3 forgatásán dolgozott együtt, így búcsúzott kollégájától.

-tweetelt Unkrich.

Just heard that Ned Beatty passed away in his sleep.

It was a joy and and an incredible honor to work with him.

Thanks, Ned, for bringing Lotso to life — both his good side and his not-so-good side. We’ll miss you. pic.twitter.com/mDP9pP2vg1

— Lee Unkrich (@leeunkrich) June 14, 2021