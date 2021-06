Nincs visszaút! - Nem lesz Oasis-újjáalakulás

Megosztás Tweet



Noel Gallagher tovább lépett és hajthatatlan.

Sorry to butt in but I was literally just reading the interview where these are from so here it is! https://t.co/tdfjLrnDkg — OasisGallagherFan (@OasisLGNGFan) June 10, 2021

Az angol Oasist még 1991-ben alapította a testvérpár Liam és Noel Gallagher. A csapat négy évre rá a (Whats's The Story) Morning Glory? lemezükkel gyakorlatilag letarolták a világot, köszönhetően a Some Might Say, a Roll With It, de leginkább a Wonderwall és a Don't Look Bank In Anger slágereknek köszönhetően.

Az azutáni lemezek sem muzsikáltak rosszul, de mivel a tesók nehéz emberek hírében álltak rengeteg viszállyal egymás között, a sok feszültség odavezetett, hogy 2009-ben Noel kiszállt a bandából, de a többiek tovább folytatták. Liam és Noel ekkor még perben is álltak egymással.

Időről időre előkerül a téma, hogy mennyire klassz lenne, főleg a rajongók érdekében, ha a két testvér újra együtt tolná az Oasis szekerét, de Noel Gallagher hajthatatlan.

Ha nem vagytok benne, sosem értitek meg! Ha egyszer kiszállsz, nem csinálhatod vissza! Nincs értelme visszacsinálni. Suhancként kezdtem, most meg középkorú vagyok. Egy bandában megélni ezt nagyon furcsa érzés.

- magyarázta a zenész a Mr. Porter magazinnak.

A rajongók tehát várhatnak, úgy tűnik, mindhiába...