Visszatér a Gyűrűk Ura - ezúttal animációs mese formájában

A Gyűrűk Ura és A hobbit filmek világára épülő egészestés animációs filmet készít az eredeti trilógiákat jegyző New Line Cinema, valamint a Warner Bros. Animation - számolt be a The Variety című filmes portál.

A The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim története nagyjából 260 évvel A Gyűrűk Ura-trilógia ideje előtt játszódik és a Helm-szurdok, valamint a vár névadója, Helm Hammerhand áll a középpontjában. A filmet a legendás japán anime-rendező, Kamijama Kendzsi jegyzi. A forgatókönyvet Jeffrey Addiss és Will Matthews írja.

A készítők célja, hogy a film kapcsolódjon a J.R.R. Tolkien könyvei alapján, Peter Jackson által rendezett hat korábbi filmhez. Philippa Boyens, aki Oscar-díjat kapott A Gyűrűk Ura: A király visszatér című film forgatókönyvéért, tanácsadóként vesz részt a projektben.

Az animációs munkálatok már megkezdődtek a Sola Entertainmentnél és a szinkronhangok kiválasztása is zajlik. Mindeközben az Amazon filmstúdió saját A Gyűrűk Ura-sorozatának forgatásai már folynak Új-Zélandon. A széria új történetszálakat dolgoz fel, amelyek A Gyűrűk Ura: A Gyűrű Szövetségét megelőző időkben játszódnak a képzeletbeli Középföldén.

A Gyűrűk Ura- és A hobbit-filmek több mint 5,8 milliárd dollár jegyárbevételt hoztak világszerte.