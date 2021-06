Százéves lenne Fülöp herceg - fejezetek a regényes életéből

Az áprilisban elhunyt Fülöp herceg ma töltené be 100. életévét. II. Erzsébet királynő férje az Edinburgh hercege, Merioneth grófja és Greenwich bárója címeket és tengernagyi rangot viselt, valamint az angol flotta admirálisa volt. Rekord is kötődik a nevéhez, ő volt a monarchia 1200 éves történetének legidősebb királyi családtagja, egyben a leghosszabb ideig “szolgáló” uralkodói hitves.

A herceg 2011-től küzdött egészségügyi problémákkal, amikor egy elzáródott koszorúér miatt műtötték, 2013-ban pedig hasüregi műtétje volt. A herceg sokáig igen aktív volt és korához képest jó egészségnek örvendett, az év elején azonban rosszul lett, ekkor szívműtéten esett át. 2021. április 9-én hunyt el a windsori kastélyban, két héttel azután, hogy elhagyta a kórházat.

2021. április 17-én temették el Windsorban. A koronavírus miatt rendhagyó módon csupán harmincan vehettek részt a szertartáson, de Fülöp herceg sem szerette volna, hogy nagyszabású temetése legyen.

A katonai tiszteletadás mellett kívánsága szerint az általa tervezett Land Roveren szállították koporsóját a Szent György-kápolnához, amit saját hercegi lobogója fedett, és haditengerészeti tiszti sapkáját és kardját is elhelyezték rajta. A szertartáson családjának tagjai az előírásokat betartva, egymástól távol foglaltak helyet, így a királynő egyedül ülve búcsúztatta férjét.

Fülöp herceg 1921. június 10-én született, Görögország és Dánia hercegeként. András görög királyi herceg és Battenbergi Aliz, Lajos battenbergi herceg lányának gyermeke volt. Tizennyolc hónapos korában I. Konstantin görög királyt lemondatták a trónról, így családjának menekülnie kellett. A szóbeszéd szerint Fülöp herceget egy narancsos ládában menekítették Franciaországba.

Édesanyja skizofréniával egy svájci elmegyógyintézetbe került, a nővérei pedig férjhez mentek és Németországba költöztek, valamint apja is magára hagyta, így hétévesen Angliában élő anyai nagyanyjához került. 1936-tól a skóciai Gordonstounban magániskolában tanult majd 1939-től a dartmouth-i Brit Királyi Haditengerészeti Akadémián, ahol elnyerte a legjobb kadét címet. Nagybátyja, Louis Mountbatten vette szárnyai alá.

Fülöp a második világháborúban a brit királyi haditengerészet tisztjeként szolgált a földközi-tengeri és a csendes-óceáni hadszínterek tűzvonalában.

Az eljegyzést 1947. július 10-én jelentették be. Fülöp lemondott görög és dán hercegi rangjáról, felvette az anglikán vallást, és megkapta a brit állampolgárságot. Felvette anyja családjának nevét, a Mountbattent, és ettől kezdve a „Philip Mountbatten hadnagy” nevet viselte.

Esküvőjüket 1947. november 20-án tartották a westminsteri apátságban, mely eseményt a BBC rádión közvetítette, amit 300 millióan hallgattak.

Közös életüket a Clarence-házban kezdték meg, Westminsterben, később a Windsori kastélyban és a Buckingham-palotában töltötték mindennapjaikat. Négy gyermekük született, Károly, Anna, András és Eduárd.

Fülöp szívén viselte a monarchia helyzetét, hitt a modernizálásban, ami közelebb hozza a királyi családot az emberekhez. Törekvéseivel azt próbálta megmutatni, hogy a családnak igenis helye van a 20. században.

A javaslattal nem értett mindenki egyet, a kormány tagjai is megkérdőjelezték az ötletet, valamint Erzsébetnek és édesanyjának is megvoltak a kételyei az élő közvetítéssel kapcsolatban. Korábban még sosem közvetítettek koronázást, a részvétel pedig csak a felsőbb osztálybélieket illette meg. Ám Erzsébet végül kiállt férje ötlete mellett.

A bejelentés után sorban álltak a britek a tévékészülékekért, és végül több, mint 27 millió ember nézte a közvetítést az Egyesült Királyságban, és ennél is több az egész világon. A koronázás sikerének hatására, Fülöpre hallgatva, II. Erzsébet 1957-ben az éves karácsonyi beszédét is a televízióban mondta el. Később, 1961-ben Fülöp herceg volt az első királyi családtag, aki tévés interjúban szerepelt.

A királynő férje sokszor hozta igen kellemetlen helyzetbe a kiszólásaitól már előre rettegő udvari protokollosokat. Leghíresebb nyilvántartott tréfálkozásainak egyike Magyarországon hangzott el 1993-ban, amikor egy brit turistának azt mondta:

Cate Blanchett színésznővel, akivel a londoni királyi rezidencián, a Buckingham-palotában, egy fogadáson elegyedett szóba, állítólag elromlott DVD-lejátszóját akarta megcsináltatni, miután értesült arról, hogy az Oscar-díjas világhíresség a "filmiparban" tevékenykedik.

Néhány éve, az egyik skóciai elektronikai gyárban tett látogatása alkalmával egy szerinte kevéssé sikerült termékre azt mondta: ez úgy néz ki, mintha egy indiai rakta volna össze. Az udvar ezért a megjegyzésért később nyilvánosan elnézést kért.

Fülöp hercegnek azonban mindezt az ország és a világ mindig megbocsátotta, hiszen mindenki tudta, hogy a kifelé mutatott, sokszor érdes modor és a nem egyszer sértő poénokra hajlamosító humor mögött mély érzésű, a királyi család és a monarchia integritásának megőrzéséért minden áldozatra kész ember rejlett.

A herceg nagy szerelmese volt a lovassportoknak, háromszor is részt vett a magyarországi négyesfogathajtó-bajnokságon, 1978-ban Kecskeméten, majd 1984-ben a Szilvásváradon a világbajnokság, 1981-ben Zugon pedig az Európa-bajnokság keretein belül. Mindhárom eseményen bronzérmet nyert.

Fülöp herceg 2017 augusztusában, 96 évesen vonult vissza megszámlálhatatlan hivatalos kötelezettségétől, búcsúzásképp pedig 2017. augusztus 2-án részt vett a királyi haditengerészet felvonulásán.

