Hat dolog, amit nem biztos, hogy tudott, a ma hatvanéves Michael J. Foxról

A hatodik X-be lépett a négyszeres Golden Globe- és ötszörös Emmy-díjas kanadai-amerikai színész, a Vissza a jövőbe-filmek főszereplője.

1. Michael J. Fox nevébe szúrt "J" betű a karakterszínész Michael J. Pollard előtti tisztelgés.

2. Első szerepét 15 évesen, 1976-ban kapta egy tévésorozatban, de csak 1985-ben lett világhírű a Vissza a jövőbe című sci-fi vígjáték időutazó kamasza, Marty McFly figurájával, amit aztán két folytatás követett.

3. 1991-ben érezte először, hogy kisujja időnként megremeg, fél évvel később Parkinson-kórt diagnosztizáltak nála. 1998-ban agyműtétet hajtottak rajta végre, amely enyhítette a betegség egyes tüneteit. Ugyanebben az évben állt először nyilvánosság elé egészségügyi problémájával, mindaddig titokban tartotta, fogyatkozó erejét megfeszítve dolgozott tovább.

4. 2013-ban elvállalta The Michael J. Fox Show főszerepét, a valódi életével sok hasonlóságot mutató vígjátéksorozatban egy Parkinson-kórral küzdő tévést formált meg, aki otthagyja munkáját, hogy több időt tölthessen családjával.

5. Fox ideje jó részét adománygyűjtéssel tölti, a Parkinson-kór gyógymódját kutató alapítványa javára, szószólója az őssejtkutatásnak, valamint 2010-ben az orvosi Nobel-díjakat is odaítélő svéd Karolinska Intézet tiszteletbeli doktorátusi címmel ismerte el tevékenységét.

6. Két önéletrajzi könyvet írt, a tavaly No Time Like the Future: An Optimist Considers Mortality címmel megjelent második kötetben jelentette be, hogy egészségi állapotának romlása miatt végleg visszavonul a színészettől.