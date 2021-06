Elszólta magát: titokban férjhez ment az egyik Olsen lány

Elizabeth Olsen, aki ikernővéreit is megelőzte már a sikerlistán, egy interjúban szólta el magát, amikor kedvesére, a zenész Robbie Arnett-re úgy hivatkozott, mint a férje – írja a People.

A színésznő az Agymenők sztárjával, Kaley Cuocóval folytatott videóbeszélgetésben a következőket mondta:

Felújítás zajlik a házunkban, szóval most a fürdőszobánkból jelentkeztem be és most látom, hogy a férjem bekészítette ide a Little Miss Magic-et

– utalt Elizabeth a háttérben látható gyerekkönyvre.

Elizabeth Olsen's husband (who she's married to, by the way) decorated her video chat background for her #ActorsOnActors interview with Kaley Cuoco! https://t.co/Lo40kuI09n pic.twitter.com/rOb7Uqxf68

— Variety (@Variety) June 8, 2021