Bemutatkozott az év szurkolói dala a Talpra magyarban

Kovács Dániel és Katona Petra volt a kedd reggeli Talpra magyar vendége. A két fiatal elhozta Harsányi Leventének és Bikfalvi Tamásnak az Eb legütősebb szurkolói himnuszát a Hajrá Magyarország 2020-at.

Amikor közeledett a 2021-re halasztott EB-re való pótselejtező, érlelődött bennem a gondolat, hogy szívesen írnék még egy dalt, egyfajta folytatását az előzőnek, amiben összefoglalom, hogy mi is történt a 2016-os EB óta. A Hajrá Magyarország 2020-at még a bolgárok elleni pótselejtező előtt publikáltam, azzal a gondolalattal, hogy ha már személyesen nem lehetünk a csapattal a stadionban, talán egy ilyen dal segíthet a hangolódásban a sorsdöntő meccsek előtt. Szerencsére ismét kijutottunk, nem is akárhogyan, és így a dal is aktuális maradt!