A csábos filmcsillag, akire Brad Pitt szemet vetett

Az Oscar-gálán a kulisszák mögött flörtölt a két híresség.

A Mirror értesülései szerint alakulóban lehet valami Brad Pitt és a 36 éves Andra Day énekes-színésznő között. A párost először az áprilisi Oscar-gálán látták flörtölni, ahol a kulisszák mögött telefonszámot is cseréltek.

A színésznő bár Oscart nem kapott, az esélyesek között szerepelt a The United States vs. Billie Holiday címben nyújtott alakításáért a Legjobb színésznő kategóriában.

Andra Day (Fotó: Nemzeti Fotótár/EPA/Chris Pizzello/POOL)

Bár a lap fenntartja az eshetőségét, hogy munkakapcsolat is lehet a dolog mögött, egy forrás szerint Andra már régóta bekerült Brad látókörébe.

Andra 2015-ben énekesnőként robbant be a köztudatba Cheers to the Fall című lemezével, amiért Grammy-díjjal jutalmazták. Valamint Billie Holiday megformálásáért, ha a filmakadémia szobrát nem is, de a Golden Globe-ot hazavihette.

Brad Pitt egyébként nem is olyan rég, több éves bírósági harc után fellélegezhetett, ugyanis az Angelina Jolie-val folytatott gyermekelhelyezési perében a bíró közös felügyeletet ítélt, annak ellenére, hogy Angelina bántalmazással vádolta meg exférjét. Bár Jolie fellebbez, van remény...