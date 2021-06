Hosszú haj, lezser stílus - sokat változott Pitték legidősebb gyermeke

Még csak tizennégy éves Shiloh Jolie-Pitt, Angelina Jolie és Brad Pitt elsőszülöttje, de magasságban felül fogja múlni édesanyját, hiszen már most is akkora, mint a színésznő.

A DailyMail oldalán megjelent fotók tanúsága szerint Shiloh továbbra is a laza viseleteket kedveli, ugyanis édesanyja 46. születésnapja alkalmából sikerült egy fakó kapucnis kosaraspulcsiban megjelennie, míg Angelina egy csodás sárga ruhában vett részt a családi összejövetelen. Ha anyukája nem magassarkúban lett volna, egy magasak lennének, ahogy azt a HollywoodLife korábbi fotóin is láthatjuk.

