Mint két tojás: Lily James és Pamela Anderson között már nehéz különbséget tenni

Megosztás Tweet



A Mamma Mia! sztárja meghökkentő átalakuláson esett át.

Még tavaly decemberben jelentette be a Hulu, hogy minisorozatot készítene a kilencvenes évek egyik szexbálványának, Pamela Andersonnak és a Mötley Crüe dobosának, Tommy Lee-nek a viharos és nagy port kavaró szerelméről. A forgatásokat már el is kezdték, a főszerepekben pedig a Mamma Mia! sztárját, Lily Jamest és a Marvel-filmek Tél Katonáját, Sebastian Stant láthatjuk majd. A szereposztás miatt sokan szívták a fogukat, ugyanis Lily Jamest alkalmatlannak találták, hiszen lássuk be, egyáltalán nem hasonlít a Baywatch sztárjára.

Nos, a színésznő azóta sorra nyugtatja meg a rajongókat, ugyanis a Lily szende hölgyből, igazi dominává vált és a legmeghökkentőbb, hogy megszólalásig hasonlít Pamela Andersonra, főleg abban a bizonyos piros Baywatch fürdőruhában! A stylistok kitűnő munkáját bizonyítja az egyik legújabb fotó is, amit James Instagram sztoriban mutatott meg a követőinek – írja az Elle.

A Pam & Tommy címen futó szériát a névadók 1995-ös találkozása, majd négy hónappal későbbi esküvőjük és a nászútjukon készített, majd ellopott és nyilvánosságra hozott szexvideójuk inspirálta. A sztoriban egyébként helyet kap még Seth Rogen is, aki a tolvaj villanyszerelő, Rand Gauthier-t alakítja.