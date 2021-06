Horrorszülés: Meghan Trainor átélte minden anya rémálmát

Megosztás Tweet



A népszerű énekesnő februárban adott életet első gyermekének.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Meghan Trainor (@meghan_trainor) által megosztott bejegyzés

Az All About That Bass 27 éves előadója most először mesélt kisfia születéséről, amiről korábban már kiderült, hogy nem ment teljesen zökkenőmentesen, de részleteket eddig nem árult el az énekesnő.

Meghan a Today magazinnak adott interjúban őszintén bevallotta, hogy élete legrémisztőbb másodperceit élte át, amikor gyermekét megszülte:

Nem ment egyszerűen, mivel Riley farfekvéses volt, császározni kellett. Amikor az orvosok világra segítették, jött a dermesztő csönd, minden anya rémálma, ugyanis a kisfiam egyetlen hangot sem adott ki. Azonnal megkérdeztem, miért nem sír? És akkor közölték, hogy légzési nehézségei vannak a babámnak.

Trainor csupán egy másodpercre látta Riley-t, mert a nővérek azonnal elvitték a csecsemőt az intenzív osztályra, ahol inkubátorba tették, hogy szakszerű orvosi ellátást kaphasson.

Az énekesnő most, három hónap távlatából, elképesztően hálás kisfiáért, akit öt nap után hazaengedtek a kórházból, és aki azóta is egy boldog, egészséges kisbaba.