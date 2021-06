Eb-lázban ég az ország, a hangulatot pedig dalpremierekkel fokozza a Petőfi Rádió

A labdarúgó Európa-bajnokság indulására hangolódva, egész héten egymást követik majd a dalpremierek a Talpra magyarban. Az Eb hivatalos dala, Martin Garrix és Bono közös slágere is a közmédia rádiójában debütált. A premierek sorát folytatva, ezúttal a június 7-i héten elsőként lesz hallható – többek között – a New Level Empire, a Hősök és az Irie Maffia új száma is.

A világjárvány miatt az idei évre halasztott labdarúgó Európa-bajnokság június 11-én startol és egy hónapig tartja majd lázban a focidrukkereket. Mindenki emlékszik a magyar labdarúgó-válogatott előző Eb-n nyújtott szereplésére, amely során a most generációja is belekóstolhatott a Puskás-korszak sikereinek hangulatába. Válogatottunk a két legutóbbi világbajnok, illetve a 2016-os Európa-bajnok ellen lép pályára a csoportkörben.

A szurkolók biztatására most is szüksége lesz a magyar csapatnak, ehhez pedig elengedhetetlenek a hangulatfokozó, jól énekelhető dalok, amelyekből garantáltan nem lesz hiány. A legjobb, friss Eb-dalokat a Petőfi Rádió a június 7-i héten be is mutatja Talpra magyar című műsorában egyfajta ráhangolódásként a kontinensviadalra. Ezek a zenék természetesen műsoron maradnak, az Európa-bajnokság egész ideje alatt! A focirajongóknak érdemes lesz tehát hallgatni minket, hiszen hangulatjelentésekkel és meglepetés játékkal is készülünk, amelyben jegyet nyerhetnek a hallgatók a Magyarország-Franciaország mérkőzésre