Diana hercegné menyasszonyi ruhája ismét a reflektorfényben

A mesés ruhát a walesi hercegnő fiai, Vilmos és Harry adták kölcsön a Royal Style in the Making című kiállításra, amely egy hónappal Diana születésének 60. évfordulója előtt nyílt meg – írja a BBC hírportálja.

A tafota költeményt David és Elizabeth Emanuel tervezte az 1981 júliusában tartott esküvőre. A ruhához egy 7,6 méteres, gazdagon díszített uszály is tartozik, amely annak idején beterítette a Szent Pál-székesegyház padsorai közti folyosót.

