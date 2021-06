Christina Hendricks kebleinek mérete az újságírókat is megbabonázta

Megosztás Tweet



A színésznőt egy időben csak is arról faggatták.

A Mad Men - Reklámőrültek színésznője, Christina Hendricks remek alakításokkal nyűgözte le a nézőket a sorozatban, ennek ellenére a nehéz munka, az elismerés csak sokadik volt a sorban, ami igazán érdekelte az akkoriban vele interjúkat készítő újságírókat.

Valljuk be, Christina a legcsábítóbb színésznők közé tartozik Hollywoodban, amit látványos dekoltázsának, vörös tincseinek és lefegyverző szépségének köszönhet. De amikor a harmadik évad táján többször is nekiszegeztek egy bizonyos szemérmetlen kérdést, az már őt is zavarta.

Volt időszak, amikor sokat foglalkoztak a női szereplőkkel, a nehéz és kemény munkákkal, és a külsőnkkel. És mindenki csak a melltartóm méretéről faggatott. De arról igazából nincs mit mondani.

- szólt a válasz, melyről a The Guardinnek mesélt a színésznő.