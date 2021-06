Taylor Swiftet és Christian Bale-t összesodorta a hollywoodi szél

Megosztás Tweet



A popsztár és az egykori Batman is szerepet kapott David O. Russell új filmjében.

Taylor Swift Joins Cast of David O. Russell’s Next Film https://t.co/qc77xI5bwK — Variety (@Variety) June 1, 2021

A New Regency produkciójában az énekesnő olyan színészekkel játszik, mint Christian Bale, Margot Robbie, John David Washington, Rami Malek és Zoe Saldana.

Az Amerikai botrány és a Napos oldal rendezője maga írta új filmje forgatókönyvét. Ez lesz az első mozikba kerülő játékfilmje a Jennifer Lawrence főszereplésével forgatott, 2015-ben bemutatott Joy című film óta.

Sem az új film címé, sem történetének szinopszisát nem hozták még nyilvánosságra, de a produkciós munka már befejeződött. A filmet a Disney-hez tartozó 20th Century Stúdió forgalmazza majd egy később bejelentett időpontban – számolt be róla a Variety.

Swift a pandémia alatt nagyon sokat dolgozott, két albuma is elkészült, a Folklore és az Evermore. Korábban is szerepelt már mozifilmben, 2010-ben debütált a Valentin nap című romantikus vígjátékban, legutóbb az Andrew Lloyd Webber musicaljéből készült Macskák filmváltozatában láthatták a mozinézők. A Sundance Filmfesztiválon 2020-ban mutatták be a Miss Americana című dokumentumfilmet, amely róla készült.