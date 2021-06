Nem adták olcsón magukat:: egy vagyont kaszáltak a Jóbarátok szereplői

Megosztás Tweet



Kiderült, mennyit raktak zsebre a színészek az egyszeri, másfél órás epizóddal.

Alig egy héttel ezelőtt debütált a Jóbarátok: Újra együtt az HBO műsorán, amiben tizenhét év után a rajongók végre együtt láthatták, Jennifer Anistont, Courteney Coxot, David Schwimmert, Matthew Perryt, Lisa Kudrow-t, és Matt LeBlanc-t. Nos, a hat főszereplő tartogatott egy két meglepő dolgot a tarsolyában, például kiderült, a szerelmeseket alakító két sztár, a való életben is odáig volt egymásért vagy, hogy a Monicát alakító Courtney, rendszeresen az étkező asztalra írta a szövegeit emlékeztetőnek, ha elfelejtené.

A több mint másfél órás részben számos kérdésre választ kaptunk a sorozattal kapcsolatban és most az is kiderült, mennyiért vállalták a színészek, hogy újra összegyűljenek a széria ikonikus díszletében a nosztalgia műsorra – írja a US Weekly.

A stábnak első körben fejenként 1 millió dollárt ajánlottak, ugyanis ennyit kaptak a Jóbarátok utolsó évadának epizódjaiért, de ezt az összeget mind a hatan visszautasították, végül 2,5 millió dollárban, vagyis nagyjából hétszázmillió forintban sikerült megállapodnia a készítőknek a színészekkel, a stúdiónak a bevételt tekintve még ez is teljes mértékben megérte.