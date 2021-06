Két tinilány, akik Kardashianékat is lenyomják

Megosztás Tweet



2020 előtt a TikTok-ról maximum annyit tudtunk volna mondani, hogy ez Kesha egyik legfülbemászóbb slágere, azonban a fiatal generáció új jelentést adott neki egy a 2017-ben indult applikáció segítségével, ami 2020 elejétől elképesztő sebességgel tört magának utat a közösségi média piacán. A TikTok az énekes, táncos, tátikás videók mekkája, melynek Charli D’Amelio, valamint Addison Rae vitathatatlan uralkodói.

Charli D’Amelio, akinek a nevét minden tini ismeri

Két nagy eseményt ünnepelhetett 2020 tavaszán Charli D’Amelio. A tinilány 16 éves lett, melyet egy karantén inspirálta partival ünnepelt meg, ahol a család és a barátok autóval dudálva haladtak el a norwali otthona előtt. És a másik? Ő lett a TikTok legnépszerűbb felhasználója.

Charli története egyszerre rendkívül szokatlan, viszont egyre gyakoribb. Háromévesen kezdett táncolni, balett, stap és hiphop műfajokban. S bár hallott a TikTokról az iskolában, nem hitte, hogy hobbiját épp ott fogja tudni új szintre emelni – írja cikkében a L’officiel.

„A TikTok előtti életem nagyon normális volt. Iskolába jártam, táncórákra mentem, elvégeztem a házimunkát, és lefeküdtem aludni. Nagyjából olyan volt, mint minden más tinédzser élete”

– emlékezett vissza Charli a The Washington Postnak adott interjúban.

„Ne aggódj, én sem értem a felhajtást”

Mióta tavaly tavasszal csatlakozott a TikTok közösségéhez, D’Amelio több mint kilencmilliárd lájkot és 116,4 millió követőt halmozott fel. A kívülállók számára népszerűsége ugyanolyan megfoghatatlannak tűnhet, mint általában a TikTok vonzereje. Ezeken a hatalmas számokon még maga D’Amelio is meglepődött, melyre még profiljában is hivatkozott: „Ne aggódj, én sem értem a felhajtást.” Mint a legtöbb TikTok-sztár, Charli is többféle videót készít, de a tánc a specialitása, így láthattunk tőle vicces, koreografált, szóló és csoportos táncot is.

A dolgok Charli életében gyorsan változni kezdtek. Anyukája a mai napig emlékszik rá, ahogy lánya reggelente több százezer új követőre ébredt, és hirtelen képviseletre volt szüksége – most van ügynöksége, publicistája és menedzsere is. Charli napirendje kezdett megtelni találkozókkal, mindeközben napi hét videót készített a platformjára. Mindemellett alaposan megismerkedett Los Angeles városával, ahol csatlakozott a Hype House-hoz, az online alkotók kollektívájához, akik gyakran egymással is készítettek videós tartalmakat a közösségi oldalra.

És meddig is jutott?

Online sztárságának és remek tánctudásának köszönhetően táncolt a színpadon Bebe Rexhával egy Jonas Brothers-koncerten, vendégül hívták a The Tonight Show-ba, és egy karakter szinkronhangjának kérték fel a készülő StarDog és TurboCat animációs mesében. Charli még a Dunkin Donuts menüjére is feltáncolta magát, ugyanis saját itala van a kávézóban.

A TikTok-szenzációnak számító fiatal lány legnagyobb mérföldköve azonban az volt, amikor végre találkozhatott és táncolhatott Jennifer Lopezzel a Super Bowl során.

Mielőtt találkoztam vele, azt mondtam magamnak: „Ne sírj. Minden képet tönkreteszel”, de miután egy kicsit csevegtem vele, egyszerűen csak elkezdtem sírni. Nem tudtam visszatartani, J. Lo pedig átkarolt”

– emlékezett vissza Charlie D'Amelieo.

És Addison Rae, a TikTok másik koronázatlan királynője

Az elmúlt években barátnőjéhez, Charlie D’Amelióhoz hasonlóan Addison Rae Easterling is TikTok-szenzációvá vált. Eredetileg az anyjával készített táncos videóinak köszönhetően és a Hype House-ban való részvétele miatt robbant be a platformra, azonban Addison saját jogán is igen népszerű. A 20 éves lánynak több mint nyolcvanmillió követője van, és ez a szám egyre csak növekszik.

Amikor Addison Rae azt mondja, hogy szereti a hullámvasutakat, nem az elmúlt két évéről beszél, azonban az sem volt unalmas. A szédítő magasságok, a váratlan fordulatok és a sebesség, különösen a sebesség, pontosan leírják a 20 éves influencer emelkedését a TikTokon, a Z generáció által kedvelt közösségi média platformján.

Rae Louisianában született, és hatéves korában kezdett el versenyszerűen táncolni. 2019 júliusában csatlakozott a TikTokhoz, miután elvégezte a középiskolát, majd az ősszel elkezdte a Louisiana Állami Egyetemet. Az egyetem első félévében kezdett el táncos videókat posztolni, melyek egyre nagyobb népszerűségnek örvendtek. Rae idővel olyan márkákkal és előadókkal tudott kapcsolatokat kialakítani, akik örömmel bízták rá dalaik és termékeik népszerűsítését.

„Nagyon gyorsan történt az egész. Emlékszem, az elején az emberek kinyújtották a kezüket, és így szóltak: Ó, tudnál táncolni erre a dalra 20 dollárért?”

Még egy globális járvány sem képes lassítani a lányt, aki az egyetemi pályakezdőből a közösségi média jelenségévé vált, köszönhetően laza és könnyed táncos videóinak, melyek ötvözik a sokévi tapasztalatot és Rae egyéni kisugárzását.

Miután megnyerte a közösségimédia-felhasználók millióinak szívét, Rae most elkezdte bővíteni birodalmát. Rengeteg projekt van a tarsolyában, beindította a kozmetikai vonalat, van egy népszerű podcast műsora is, valamint az édesanyjával nemrég fejezte be a He’s All That című film forgatását az 1999-es She’s All That című film nyomán. Addison nemrég a zeneiparba is betört az első Obsessed című kislemezével.

Ezért aztán nem is meglepő, hogy Charlihoz hasonlóan, őt is felkapta a média, szintén szerepelt a The Tonight Show-ban, illetve Ellen DeGeneres műsorában is.