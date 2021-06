Dick Van Dyke fitneszrutinjával száz évig szeretne élni

A Halálbiztos diagnózis sztárja, korát meghazudtoló edzésprogramot csinál végig minden nap, hogy megőrizze egészségét. Egy új, a színésszel készült interjú kapcsán, Dick elárulta, hogy reményei szerint, száz évig fog élni és ezt fitneszrutinjával szeretné elérni – írja a JustJared.

Két felülés között a legendás művész elárulta, hogy a 2018-as Mary Poppins visszatér című filmben egy táncos jelenetet kellett előadnia. A műsor készítői három verziót is felajánlottak neki, de ő a legnehezebbet választotta, ezzel is bizonyítva önmagának, hogy képes rá.

WATCH: @AnthonyMasonCBS spoke to legendary award-winning actor #DickVanDyke, who found success with his own brand of singing, dancing and physical comedy. The beloved entertainer is 1 of 5 artists being honored by the @KenCen for their immense contribution to American culture. pic.twitter.com/MpU8omFZ78

— CBS This Morning (@CBSThisMorning) June 1, 2021