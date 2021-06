Ebbe a szuperhős jelmezbe öltöztetné férjét Katalin hercegné

Megosztás Tweet



Napvilágot látott egy régi telefonbeszélgetés, amiből kiderült, hogy Katalin szívesen látná Vilmost testhez simuló szuperhős ruhában.

Katalinról már tudjuk, hogy hihetetlen érzékkel választ ruhákat magának és most az is kiderült, hogy Vilmost is szívesen öltöztetné, méghozzá Pókember jelmezbe – írja a People.

Még 2020 őszén a hercegné a Hold Still fotókiállítás kapcsán beszélgetett telefonon egy harcművészetet oktató tanárral, akinek a képe döntős lett a versenyen. A férfi elmesélte, hogy Pókembernek öltözött a karantén idején, mikor kiment futni, hogy jobb kedvre derítse a környékükön élő gyerekeket, akik az ablakból integettek neki. Erre Katalin viccesen rákontrázott, hogy ő is szívesen megnézné férjét egy ilyen szerelésben otthon.

Vennem kell Vilmosnak is egy ilyen ruhát, hátha a Kensington-palotában engedélyezik. A gyermekeink biztosan imádnák, ha az apjuk egész nap Pókembernek öltözve járkálna a házban!

Sajnos nem túl valószínű, hogy a brit trónörököst valaha is látnánk szuperhős ruhában, de talán felesége kedvéért felölti Peter Parker jelmezét egyszer az otthonuk falain belül.