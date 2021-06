A műsorvezetőt is megríkatta Szekér Gergő új klipje

Sokak számára lehet ismerős A Dal 2021-ből Szekér Gergő Hazatérsz című dala. Ehhez most klip is készült, amelyet mikor először látott Kovács Dóri, az Én Vagyok Itt! műsorvezetője, elsírta magát. Ezt ő maga vallotta be az M2 Petőfi TV műsorában, amelynek vendége volt Szekér Gergő és Varga Viktor, a dal másik szerzője is.