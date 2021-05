Petíciót indítottak Harry herceg ellen

Megosztás Tweet



A britek megelégelték a sussexi herceg viselkedését.

Szó, mi szó, Károly és Diana fia, mindet megtett az utóbbi időben, hogy elidegenítse magát a családjától és a népétől egyaránt. Harry és felesége Meghan Markle, több mint egy évvel ezelőtt úgy döntött, hogy királyi kiváltságaikat és feladataikat maguk mögött hagyva, Amerikába költöznek fiúkkal, Archie-val, hogy új, nyugalmas, sajtó mentes életet kezdjenek.

Nos, az elmúlt hónapok botrányaiból ítélve, ez nem igazán jött össze nekik, pláne, hogy jóformán interjúról interjúra, bombázni kezdték a monarchiát sorozatos sérelmeikkel és vádjaikkal. A sussexi páros királyi család ellen intézett hadüzenetével nemcsak az uralkodóházat támadta, hanem a britek egész, királynőhöz hű közösségét, aminek most meg is lett a böjtje, ugyanis petíciót indítottak, amit már több mint harmincezer ember aláírt – írja a Mirror.

A megmozdulást Lady Colin Campbell írónő kezdeményezte, aki eddig nyolc könyvet írt a királyi családról, többek között, ő jegyzi a Meghan and Harry: The Real Story című szerzeményt is.

A petícióban lemondásra szólítják fel Harry herceget és kérik, hogy hagyja abba a monarchia intézményének károsítását, azzal, hogy végleg félre áll az útból.

Harry elég nagy már ahhoz, hogy ne legyen szüksége a királyi címekre. A cél az, hogy felkérjük a herceget, hogy önként kérje meg a királynőt, hogy függessze fel a királyi titulusait, címeit és rangját, mielőtt még több kárt okozna a brit nemzet, a brit nép és az egész monarchia intézményének.

A Lady szerint, amennyiben Harry meghallgatja kérésüket és lemond rangjáról, azzal azt üzenné, hogy mind a nemzeti, mind a nemzetközi érdekeket a saját, személyes nézetei fölé helyezte, ezzel pedig visszanyerne némi tiszteletet saját népétől és az egész világtól egyaránt.