Milliók látták az új Jóbarátokban Attilát, aki elárulta, hogy került a különkiadásba

A Jóbarátok különkiadásban nemcsak világsztárok szerepeltek, hanem igazi rajongók is. A felvidéki Agg Attila 20 éve követi a sorozatot, járt New Yorkban is ahol az epizódokat forgatták, de elutazott Barcelona közelébe a Tibidabo hegyhez, ahol találkozott a többi rajongóval, akik egy hátizsákkal bejárták Nyugat-Európát. Attila most a hirado.hu olvasóinak mesélte el hogy került a Jóbarátok másfélórás különkiadásába.