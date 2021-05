Vajon mit szól Jennifer Lopez felmelegített románcához az exférje?

Szalad az idő! Jennifer Lopez és Marc Anthony korábbi házasságából származó ikrei, Max és Emme már tizenhárom évesek. Ebből adódóan a két szülő között baráti és kiegyensúlyozott kapcsolat alakult ki az évek alatt, hiszen a gyerekeknek az a fontos, hogy különélő szüleik jó viszonyt ápoljanak egymással.

Most Miamiban, a W Hotelben futottak össze egy kávéra, mindketten lazán voltak felöltözve, Jen, haját copfba fogva egy levendula színű felsőben, míg Marc zakóban, pólóban és egy narancsszínű baseballsapkában volt - számolt be róla a Dailymail.

