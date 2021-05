Nagyot nőttek Blake Lively és Ryan Reynolds lányai

A napokban New York utcáin látták taxit fogni a 33 éves amerikai színésznőt, Blake Livelyt. Vele volt három kislánya közül kettő, a hatéves James (igen, ez egy női név is – a szerk.) és a négyéves Inez, valamint 71 éves édesanyja, Elaine – számolt be róla a Dailymail.

Blake megjelenése szokásához híven elegáns volt: bokáig érő virágos ruhája fölött egy hosszú csíkos kabátot viselt. Végül pedig egy barna szandállal és egy Louis Vuitton táskával dobta fel a vidám összeállítást.

Blake Lively, 33, ushers her daughters Inez, six, and Betty, four, into a NYC taxi cab as her mom Elaine, 71, follows https://t.co/nib3hoCocA

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) May 28, 2021