Amit a Szívek szállodája rajongók mindig is tudni akartak

Együtt nézhetjük a sorozat összes epizódját Luke Danes-szel.

'Gilmore Girls' star Scott Patterson reveals what to expect in 'I Am All In' podcast Ah…….that first kiss with “the one”. Do you remember yours? https://t.co/SBhzEWOJ8k — Scott G. Patterson (@ScottGPatterson) May 7, 2021

Scott Patterson, azaz a kissé morgós, de annál szerethetőbb Luke Danes-t alakító színész 'I Am All In' címmel saját podcast műsort indított, melyben végignézi a Szívek szállodája mind a 154 epizódját, kiegészítve a Netflix négyrészes folytatással.

A Today-nek nyilatkozó Patterson szerint a műsorának címe nem is lehetne találóbb, hiszen az 'I Am All In' Luke egyik legfontosabb mondata volt, amit Lorelei-nak mondott az ötödik évad, harmadik részében.

"Tudnod kell, hogy benne vagyok, teljes szívemmel" - hangzott el magyarul Luke vallomása Lorelei-nak, mellyel így aztán a nézők hőn áhított vágya, hogy a két karakter végre összejöjjön, meg is valósul.

A színész egyébként bevallottan most először nézi meg a sorozatot, bár a netfixes folytatás első részét nem hagyta ki.

Abban egészen biztosak lehetünk, hogy Scott a podcastban rengeteg kulisszatitokról fogja lerántani a leplet, ahogy azt már az interjúban el is árulta, hogy melyik jelenetnél izgult a leginkább: