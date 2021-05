Országos dalpremier: megérkezett a Margaret Island új dala

Megosztás Tweet



A Talpra magyarban Lábas Viki és Füstös Bálint mesélt az új slágerről és a készülő negyedik albumról.

Ez a hét a dalpremiereké a Talpra magyarban, ahol a keddi Halott Pénz és szerdai Ivan & The Parazol dalpremier után a Margaret Islandből Lábas Viki és Füstös Bálint is ropogós újdonsággal szolgált a rajongóknak, akik izgatottan várták, hogy végre hallhassa a nagyközönség is a friss dalt.

Új daluk, a "Ha elvesznél" a változásban rejlő szépségekre, a közös kihívások izgalmaira és az összekapaszkodásra irányítja a figyelmet, mely először a Petőfi Rádióban csendült fel.

Mint megtudtuk, gőzerővel zajlanak egyébként a negyedik lemez munkálatai a Margaret Island műhelyében, aminek egyik előfutára a "Ha elvesznél". A dal, és egyben az őszre ígért lemez producere, Toldi Miklós, akivel a "Valahol és Boldogságtól" c. dalukon dolgozott már együtt a csapat. A közös munka továbbra is Viki szülővárosában, Fonyódon zajlik az időszakos alkotótáboraikban.