A Jóbarátok visszatértek: nosztalgia, meglepetésvendégek, és egy beteljesületlen szerelem

Megosztás Tweet



Tizenhét év után végre eljött a pillanat, hogy újra együtt láthassuk, Jennifer Anistont, Courteney Coxot, David Schwimmert, Matthew Perryt, Lisa Kudrow-t, és Matt LeBlanc-t.

Május 27-én, egy évvel az eredetileg tervezett premier után, az HBO Max streamingszolgáltató, valamint hazánkban az HBO Go műsorára tűzte a Jóbarátok amerikai sikersorozat egyszeri, új epizódját. Láthatjuk, ahogy a hat főszereplő ismét ellátogat a Warner Bros. 24-es stúdiójába, és nosztalgiázik a jól ismert díszletben, tesztelik tudásukat a sorozatról egy kvíz keretében, eljátszanak egy-egy jelenetet is, végül pedig James Cordennel leülnek egy érzelmes interjúra, ami olyan nosztalgiavonatra ülteti fel a rajongókat, hogy a zsebkendőkre mindenképpen szükség lesz.

Figyelem, spoilerveszély!

A Jóbarátok: Újra együtt cím nem is lehetne találóbb, hiszen 2004 óta tényleg először ült le együtt mind a hat szereplő, Jennifer Aniston, Courteney Cox, David Schwimmer, Matthew Perry, Lisa Kudrow, és Matt LeBlanc. Az összképen pedig a műsorvezető, James Corden sem rontott, a meglepetésvendégekről nem is beszélve, akik között ott van, David Beckham, Kit Harington és Lady Gaga is, akitől a "Büdös macska" című örökzöld is felcsendül, és aki Phoebe Buffay-t úttörőnek nevezte, hiszen bátran mert más lenni, mint a többiek.

Kiderül az is, hogy két szereplő között a valóságban is szikrázott a levegő, de sosem volt megfelelő az időzítés, hogy megpróbálják együtt, valamint, hogy a szöveget egyikük sosem tudta megjegyezni, így aztán a konyhaasztal folyton tele volt írva.

Nem árulunk zsákbamacskát, egy százas zsepivel érdemes nekiülni a közel 100 perces különkiadásnak, mert a színészek ezúttal épp úgy nem tudták visszatartani a könnyeiket, mint anno Chandler. Mert mint tudjuk, ha átszakad a gát...

via GIPHY

A végső búcsú...

Van ilyen egyáltalán? Hiszen átlagban 20 percet kell várni, és az egyik televíziós csatornán biztosan szembejön a Jóbarátok ismétlése, így tulajdonképpen kedvenceink sosem hagytak minket magunkra. De, hogy újabb évad vagy esetleg filmes folytatás kövesse az eredeti szériát, mint a Szex és New York esetében, az szinte kizárt. Erre a kérdésre egyértelmű választ adtak James Cordennek a szereplők.

Nem akarnánk tönkretenni bárki boldogságát.

- szögezte le Lisa Kudrow, aki egyetért az írókkal abban, hogy a történetet a lehető legjobb módon zárták le. Monica és Chandler az örökbefogadott ikreikkel saját házba költöztek, valamint Rachel és Ross is egymásra talált.

És hogy mi lehet velük 2021-ben? Ezt már a mi képzelőerőnke van bízva, de ha egy kis nosztalgiázásra vágyunk, ők itt lesznek, hogy benézzenek hozzánk. A legjobb barátaink.