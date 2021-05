Matt LeBlanc kilenc éve magára hagyta az apját

Megosztás Tweet



A Jóbarátok sztárját állítólag megváltoztatta a hírnév és a vagyon.

Matt neve az elmúlt hetekben újra szerepel a címlapokon, a csütörtökön debütáló Jóbarátok folytatás kapcsán, amit rajongók százezrei vártak már a nagy sikerű sorozat befejezése óta. Mivel a Joey Tribbianit alakító színész ismét reflektorfénybe került, apja ezt az alkalmat választotta, hogy meséljen fiával való kapcsolatáról.

A 79 éves Paul LeBlanc állítása szerint, már kilenc éve nem beszéltek fiával egy akkoriban kirobbant vita miatt, amiben főleg az anyagiak játszottak szerepet. A férfi hozzátette, hogy Matt kizárta az otthonából, és most öregemberként a társadalombiztosításból él, de ha nem lenne félretett pénze, nem tudja mitévő lenne.

A probléma az, hogy ha valakinek sok pénze van, nem léphetsz csak úgy be az életébe, hacsak az illető nem úgy akarja, de amilyen könnyen bekerülhetsz, olyan gyorsan ki is vághatnak belőle. Mattet megváltoztatta a siker. Kiszámíthatatlan lett. Az egyik percben még kedves volt, a másikban meg már a torkomnak esett

– nem szó szerint természetesen.

A színész képviselője a PageSix megkeresésére megszólalt az eset kapcsán, de szerinte az éremnek egy másik oldala is van, amit így kommentált:

Amennyiben egy másik nézőpontból szemléljük a dolgokat, Paul magára hagyta Matt anyját, amikor a színész még csak kisbaba volt.

A sajtós nem részletezte a történteket, de a The Sunnak sikerült kiderítenie, hogy Paul akkor tért vissza fia életébe, amikor Matt nyolcéves volt. Utána is csak néhány hétvégén találkoztak, majd 1998-ban, a színész a Jóbarátokból befolyt pénzéből vett egy házat az apjának Coloradóban és anyagilag is támogatta őt.