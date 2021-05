Chris Hemsworth onnan kapott pofont, ahonnan egyáltalán nem várta

Megosztás Tweet



Hétéves kisfia fricskáját évekig emlegetni fogja.

Chris Hemsworth javában forgatja Ausztráliaban a Thor: Love and Thunder című újabb Marvel-eposzt, ahol a minap hétéves fia, Tristan is látogatást tett. A sztárcsemete egyébként nem rejtette véka alá, hogy nála a Bosszúállók labdába se rúgnak, hiszen saját Superman-jelmezében érkezett -írja a Just Jared.

Szuperhős édesapja egyébként közösségi oldalán meg is osztotta, milyen fricskát kapott fiától a minap:

A fiam kezét fogva én is feltettem az elcsépelt kérdést: mi leszel ha nagy leszel? Apa, én Superman akarok lenni. Még szerencse, hogy van két másik gyerekem.

- poénkodott a Thort megszemélyesítő színész, aki láthatóan nem tett nagy benyomást fiára, hiába a kalapács és a szintén vörös köpeny.

Az új Thor-moziban szintén szereplő Matt Damon egyébként szintén gyakorta viszi gyerekeit a forgatásra, akik anyukájukkal együtt néhány hónapra Mattel együtt Ausztráliába költöztek.

A Love and Thunder várhatóan 2022 májusában érkezik a mozikba.