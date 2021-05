Hivatalos: elkezdik forgatni a Hókusz Pókusz folytatását

Megosztás Tweet



Fokozva az örömhírt, visszatérnek a Sanderson nővérek is!

Még 2019 októberében jelentették be, hogy második rész készül a kilencvenes évek nagy sikerű Halloween-filmjéből a Disney+ jóvoltából és most, majd két évvel később, a szolgáltató megerősítette, hogy a tárgyalásokat befejezve, idén ősszel elkezdik forgatni a Hókusz Pókusz folytatását, méghozzá az eredeti szereplőkkel, ugyanis sikerült megállapodniuk a készítőknek Sarah Jessica Parkerrel, Bette Midlerrel és Kathy Najimy-vel is!

A folytatás premier dátumát várhatóan 2022 októberére időzítik, a rendezői székben pedig Anne Fletchert (Nász-ajánlat, 27 idegen igen) köszönthetjük. A történet szerint, három fiatal lány véletlenül visszahozza a Sanderson nővéreket a mai Salembe, ezért rá kell jönniük, hogyan akadályozzák meg, hogy a gyermekéhes boszorkányok, újabb pusztítást végezzenek a világon – írja a People.

A fantasztikus hírt egyébként a három színésznő is kommentálta a közösségi média oldalukon, így már tényleg minden kétséget kizárólag visszatérnek Winifred, Sarah és Mary bőrébe bújva, hogy ismét összegyűjtsék a gyerekeket Salemben a lakomára.

"Nővérek! 300 éve volt...de visszatértünk!" – írta Bette Midler.

"Azt beszélik: Gyerekszagot érzek...megint" – reflektált Kathy Najimy.

"Igen! Készen állok, amok, amok, amok!" – fűzte hozzá Sarah Jessica Parker.