Drew Barrymore kertelés nélkül elmondta, mit gondol Woody Allenről

Megosztás Tweet



Az Oscar-díjas filmrendező gyermekmolesztálási ügye évek óta téma Hollywoodban.

A 90-es évek elején hatalmas port kavart Woody Allen akkori élettársának, a színésznő Mia Farrownak a nyilatkozata, aki azzal vádolta meg a híres rendezőt, hogy éveken át zaklatta szexuálisan közösen nevelt lányukat, az akkor még csak hétéves Dylant. Az ügyből végül rendőrségi eljárás lett, de elhúzódó tárgyalások végén az esküdtszék végül felmentette az Annie Hall rendezőjét, és mind a mai napig nem emelt vádat ellene a bíróság, noha számos bizonyíték szólt a férfi bűnössége mellett.

Most, több évtizeddel később az HBO minden hírverést mellőzve, négyrészes dokumentumfilmet forgatott Allen és Mia Farrow kapcsolatáról, fókuszpontban Dylan-el, aki részletesen mesélt az ellene elkövetett szexuális visszaélésekről, amiket nevelő apja miatt kellett elszenvednie.

Ennek kapcsán látta vendégül Drew Barrymore a most 35 éves nőt beszélgetőműsorában, amiben a színésznő elmesélte, hogy dolgozott már együtt a neves filmrendezővel (A

varázsige: I Love You), de ma már bánja, hogy bármi köze is volt Allenhez – írja a PageSix.

Akkoriban hatalmas megtiszteltetésnek számított Woody Allennel dolgozni. Aztán a gyermekeim születése mindent megváltoztatott, mert anyaként az a legfontosabb, hogy megvédjem őket. Rájöttem, hogy egyike vagyok azoknak az embereknek, akiket úgy manipuláltak, hogy ne akarjanak a dolgok mögé látni

Dylan hálás volt a színésznő őszinte szavaiért és megköszönte, hogy a története hallatán Drew átértékelte Woody-hoz való hozzáállását.

A 85 éves rendező továbbra is tagadja a vádakat, szerinte a dokumentumfilm hamis képet fest róla és az egész csak Mia Farrow alattomos mesterkedése, hogy aláássa a tekintélyét Hollywoodban. Allen egyébként nem sokkal a molesztálási botrány kirobbanása után, 1997-ben feleségül vette egy másik nevelt lányát, Soon-Yi Prevint.