Az új Jóbarátok rész előzetese könnyeket csal a szembe

Egy évnyi várakozás után végre tényleg újra együtt a csapat.

Május 27-én vetítik a Jóbarátok amerikai sikersorozat egyszeri, új epizódját – közölte a HBO Max streamingszolgáltató a múlt héten, melyhez most megérkezett a beharangozó is. Láthatjuk, ahogy a hat főszereplő ismét ellátogat a Warner Bros. 24-es stúdiójába, és nosztalgiázik a jól ismert díszletben, tesztelik tudásukat egy kvíz keretében a sorozatról, eljátszanak majd egy-egy jelenetet is, végül pedig James Cordennel leülnek egy érzelmes interjúra, ami egészen biztosan több könnyet csal majd a rajongók szemébe, mint ez a néhány perces előzetes.

A Friends: The Reunion című részt, melyben Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Courteney Cox, David Schwimmer, Matt LeBlanc és Matthew Perry alakításában mind a hat eredeti főszereplő megjelenik, már több mint egy éve le kellett volna forgatni a széria 25. évfordulójára, de a koronavírus-járvány miatt többször el kellett halasztani a munkát.

Az egyszeri, különleges epizódban sztárok sora vonul fel, a nézők láthatják többek között Justin Biebert, Lady Gagát, a BTS koreai fiúegyüttest, Tom Sellecket, David Beckham angol labdarúgót és Kit Haringtont, a Trónok harca sztárját. Emellett a sitcom közkedvelt mellékszereplői is feltűnnek majd, kivéve Paul Ruddot, aki Phoebe párját, Mike-ot alakította.

Az NBC csatorna 2004-ben, tíz év után fejezte be a Jóbarátokat, mely a 90-es évek egyik legnépszerűbb tévésorozata volt.