Eljegyezték a Harry Potter szereplőjét? Emma Watson elárulta az igazságot

Emma nem tartozik a legaktívabb hírességekek közé, már ami a közösségi média platformokat illeti, éppen ezért volt olyan meglepő, amikor pár héttel ezelőtt közzé tett egy képet saját magáról. A kép viszont tartogatott egy hatalmas meglepetést, ami mellett senki nem tudott szó nélkül elmenni. A rajongók és a sajtó egy emberként csapott le a sztorira, miszerint a Harry Potter sztárját a pandémia alatt eljegyezték – írja az Elle.

A 31 éves színésznő 2019 óta alkot egy párt kedvesével, Leo Robintonnal, így rögtön adta magát a téma, hogy a férfi a pandémia alatt, féltérdre ereszkedett Watson előtt. Noha a hír csodálatos és az összes rajongó együtt örül Emma boldogságának, a színésznő a napokban pontot tett a szárnyra kapott pletykák végére, és Twitteren árulta el az igazságot.

If I have news - I promise I’ll share it with you.

— Emma Watson (@EmmaWatson) May 17, 2021