Dominic West megcsalt felesége ezt üzeni a Mamma Mia! szépségének

Lily James és a nála 19 évvel idősebb Dominic West tavaly római romantikázásuk közben lepleződött le, miközben a sármos színész 2010 óta házasságban él Catherine Fitzgeralddal.

A Mamma Mia! szépsége és kollégája 2020 júliusban kezdtek együtt dolgozni a BBC-nek készülő, The Pursuit of Love című alkotáson és feltételezhető, hogy a kelleténél kicsit közelebb kerültek egymáshoz a forgatáson. A róluk készült lesifotókon is látszott, hogy ez bizony már túl van a munkakapcsolaton.

Dominic West’s wife, Catherine FitzGerald, opened up about the couple’s “ups and downs” over the years following her husband’s PDA scandal with Lily James last year. https://t.co/HTunYpvV7q

— Us Weekly (@usweekly) May 17, 2021