Janet Jackson jól megszedte magát születésnapja alkalmából

Janet Jackson katonai stílusú dzsekije, amiben 1990-es Rhythm Nation-turnéján lépett fel, 81 250 dollárért (24 millió forintért) kelt el egy Beverly Hills-i aukción a hét végén.

A fémdíszítésű fekete dzseki volt a sztárja a Julien's Aukciósház péntektől vasárnapig tartó háromnapos árverésének, amelyen az énekesnő fellépőruháit és más relikviáit kínálták eladásra. A dzseki az előzetesen becsült ár hússzorosáért kelt el pénteken. A Rhythm Nation-koncertkörút Jackson első szóló turnéja volt.

SOLD for $21,875. A Rhythm Nation prototype jacket. Sold in our "Iconic Treasures from the Legendary Career and Life of Janet Jackson" auction taking place in Beverly Hills and at https://t.co/TiME89uOXn on Friday, Saturday, and Sunday! w/ @JanetJackson pic.twitter.com/jaZVnvhiM4

— Juliens Auctions (@JuliensAuctions) May 14, 2021