Kaméleon színészek, akik drasztikusan meghíztak vagy lefogytak egy szerep kedvéért

Mark Wahlberg nem semmi hízókúrába fogott új szerepe kedvéért, amit a Father Stu című filmben kapott. Ebből az alkalomból összegyűjtöttünk pár színészt, akik feltűnően sokat fogytak vagy híztak azért, hogy egy karakter bőrébe bújhassanak. Akkor is, ha ezzel a fizika határait feszegették, és netán egészségüket veszélyeztették. Ám több ilyen drasztikus súlyváltozással járó szerep hozott Golden Globe- vagy Oscar-díjat, netán mindkettőt a színészeknek.

“You’ve got to give everything to every role that you do.” -Christian Bale

Bale only had 6 months between “The Machinist” and the start of production for Christopher Nolan’s “Batman Begins.” There’s about a 100lb difference in his weight between the 2 roles. pic.twitter.com/905UPYrUxm

