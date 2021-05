Amikor a hollywoodi bejárónők beszélni kezdenek

Megosztás Tweet



A sztárok szeretnek tökéletesnek tűnni a nyilvánosság előtt, akkor van gond ha alkalmazottaik mesélni kezdenek. Ha egyszer kinyitják a szájukat, akkor bizony kiderül, hogy az álompasi igazából igénytelen, míg a milliárdos díva igazi smucig.

Miben a legprofibbak a hírességek? Abban, hogy a magánéletüket megőrizzék maguknak! Na persze itt most nem Kim Kardashianról van szó, de a legtöbb sztár tényleg igyekszik nem a címlapokra kerülni a szerelmével vagy éppen olyan bennfentes információkkal, amelyek pletykálkodásra adnának okot. Néhány titkot azonban nehéz megőrizni, főleg házon belül.

Legyen szó a bejárónőkről, dajkákról, vagy személyi asszisztensekről, sokuknak bizony nem erősségük a diszkréció. Íme hat sztársztori, amit a hírességek alkalmazottjai tártak a világ elé.

Jennifer Lopez a smucig

Jennifer Lopez (Fotó: Nemzeti Fotótár/EPA/GARY HERSHORN POOL)

Az énekesnő igazi díva hírében áll, főképpen azért, mert sokan elpanaszolták már, milyen nehéz vele együtt dolgozni. Jen, aki alulról küzdötte fel magát, ma már milliárdos, ennek ellenére nem célja az alsóbb osztálybeliek megsegítse. A bejárónők között mindenki csak „Pay-Low”-nak becézi az énekesnőt, mivel a felét fizeti az alkalmazottainak, mint a környékbeli sztárok.

Madonna királynő a bizarr kérések terén

Madonna (Fotó: Nemzeti Fotótár/EPA/Thais Llorca)

Nem elég kiváló ajánlásokkal érkezni Madonna házába, egy pletykás dadus szerint, ha valaki nem követi a makrobiotikus étrendet, annak le is út, fel is út. Ráadásul csak úgy csevegni sem lehet az énekesnővel, ha nem a karrierjéről kérdezik, vagy a kérdés nem elég érdekes, egyszerűen csak nem válaszol. Ami pedig a fürdőszobai tisztaságot illeti, ő bizony nem használ senkivel közös wc-ülőkét. Ha turnéra indul, mindenhol új ülőkéket szereltet fel.

Robert Pattinson nem szereti a sampont

Robert Pattinson (Fotó: Nemzeti Fotótár/EPA/Nina Prommer)

A Twilight jóképű vámpírjaként ismerte meg a világ, majd a filmben viselt kócos és laza hajviselete évekre meghatározta a frizuratrendeket. Robert, akire azóta ráragadt a „Haj” becenév, a mai napig is különös figyelmet fordít a hajkoronájára, ami tudjuk, furcsán hangozhat, tekintve , hogy az ő figyelme annyit tesz, hogy gyakorlatilag nem mos hajat. Egy alkalmazottja szerint, ez hat hetes periódust is felölel, így amit a vörös szőnyegen láthatunk, az bizony nem méregdrága wax vagy zselé a hajában...Pattinson korábban még nyilatkozott is arról, hogy nem foglalkoztatja a hajmosás, mert nem érdekli, hogy tiszta-e a haja.

Lady Gaga szeret összebújni

Lady Gaga (Fotó: Nemzeti Fotótár/EPA/NINA PROMMER)

Nem ez nem elírás, az énekesnő barátkozós típus, bár ő biztosan úgy fogalmazna, hogy olyanokat alkalmaz, akiket megkedvel. Egy bejárónője szerint Gagánál 24-órás a munkaidő, így ha valakinek pihenésre van szüksége, az bármikor befeküdhet Gaga mellé az ágyba. Az, hogy a díva barátnőként kezeli az alkalmazottakat kedves dolog, de van abban valami bizarr, ha egy ágyban sziesztázol a főnökasszonnyal.

Jude Law-nál belefér a kis extra

(Fotó: Nemzeti Fotótár/MTI/EPA/Neil Hall)

A szoknyapecér filmsztár nagy hibát követett el, amikor 2006-ban összemelegedett Sadie Frosttal közös gyermekeik dadusával, Daisy Wrighttal. Jude akkoriban Sienna Miller párja volt, így amikor egy évvel később Wright részletesen kiteregette egy bulvárlapnak, hogyan tépték le egymásról titokban a ruhát a hálószobában, és hogy Jude mennyire jó szerető az ágyban, óriási botrány kerekedett a viszonyból. Law persze nyilvánosan is elnézést kért Siennától és családjától, miszerint mindent megbánt, de egy rövid békülés után Miller végül kiadta a csalfa színész útját.

Jennifer Aniston nem sokat hagy a képzeletnek

Jennifer Aniston (Fotó: Nemzeti Fotótár/MTI/EPA

Igazi álommunka, Aniston alkalmazásában állni, legalábbis a férfiaknak, hiszen mint kiderült, a Jóbarátok sztárja otthon a kevesebb több elvét követi öltözködés terén. Bennfentesek szerint a színésznő gyakorta flangál fehérneműben otthonában, vagy éppen meztelenül, és az sem zavarja, ha valaki épp a medencét tisztítja, vagy porszívóz a nappaliban.