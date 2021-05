Valóban csak a kihívás hiánya miatt köszön el Ellen DeGeneres?

Ellen DeGeneres, amerikai tévés műsorvezető bejelentéséről beszél mindenki napok óta. Tizenkilenc év után véget ér Amerika legnépszerűbb napközbeni talkshow–ja, a The Ellen DeGeneres Show.

Ellen a YouTube csatornáján jelentette be, hogy a most következő tizenkilencedik évad lesz az utolsó, de hozzátette, aggodalomra semmi ok, mivel rengeteg meglepetést tartogat erre az évre is.

Beszédében úgy fogalmazott, hogy kell egy kis szünetet tartani a sok „beszélgetésből”, és már készen áll az "új kihívásokra", mert a műsorában, 18 év után, már egyáltalán nincs.

