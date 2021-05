Chrissy Teigen bocsánatot kért, amiért Twitterén egy kiskorú haláláról fantáziált

Chrissy Teigen nyilvánosan bocsánatot kért Courtney-tól és a követőitől, mert úgy érzi, mindenkit cserben hagyott.

Not a lot of people are lucky enough to be held accountable for all their past bullshit in front of the entire world. I’m mortified and sad at who I used to be. I was an insecure, attention seeking troll. I am ashamed and completely embarrassed at my behavior but that...

— chrissy teigen (@chrissyteigen) May 12, 2021