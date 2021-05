Denzel Washington és Francis McDormand együtt élheti át Shakespeare-tragédiáját

Denzel Washingtonnal és Francis McDormanddel készül új filmfeldolgozás a Macbeth című Shakespeare-tragédiából.

A még idén a mozikban is látható fekete-fehér filmet az A24 stúdió és az Apple Original Films forgalmazza - jelentette be szerdán az Apple TV streamingszolgáltató.

A24 is now teaming with Apple for the release of Joel Coen's "The Tragedy of Macbeth," starring Denzel Washington and Frances McDormand. The drama will open theatrically in the fourth quarter of 2021 before a streaming launch on Apple TV+ https://t.co/Fbt8mOAHU2 pic.twitter.com/MJL6gt0FTN

