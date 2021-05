Aki randira hívja Angelina Jolie-t, az egy hatalmas nemre számíthat

Megosztás Tweet



A 45 éves színésznő már különösen rutinos a férfiak kikosarazásában.

Angelina Jolie admits she will be VERY selective before finding love again https://t.co/eOgHUSmRUk — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) May 11, 2021

A hatgyermekes anyuka immáron öt éve a szinglik táborát erősíti, és nagyon úgy tűnik, hogy nem akar változtatni a status quon. Bár Brad Pittől való válását még mindig nem mondták ki hivatalosan, Angelina Jolie szíve szabad, a randizásban azonban nincs szerencséje. Saját bevallása szerint is válogatós!

A színésznő a Those Who Wish Me Dead című új filmjét prómózta az E! Newsnak adott interjújában, ahol szóba került a magánélete is. Arra a kérdésre pedig, hogy sokszor utasított-e már vissza randifelkérést, az alábbi válasz érkezett:

Nagyon hosszú a Nem-listám, már tényleg nagyon régen szingli vagyok!

A színésznő azonban nem magányos, hiszen hat gyermekének hála, tényleg zajlik vele az élet. Mindig is ők voltak számára a fókusz, ami persze nem változott.

Amikor felkelsz, rögtön az jut eszedbe, hogy gondoskodnod kell róluk. Hogy jól legyenek, mentálisan is. Bár azt hiszem ez az utóbbi időben megfordult, most úgy gondolják, hogy nekik kell gondoskodniuk arról, hogy anya jól legyen.

- nyilatkozta Jolie.