Még egy királyi csemete sem kapott, olyan születésnapi ajándékot, mint Archie

A napokban töltötte be második életévét a sussexi pár közös gyermeke, Archie Mountbatten-Windsor, aki fiatal kora ellenére, több száz hátrányos helyzetű családon segített születésnapja alkalmából, természetesen szülei közreműködésével – írja a People.

Harry és Meghan kisfiúk nevében, kétszáz kézzel kötött babasapkával segítették az I Got Your Back Pack elnevezésű kezdeményezést, aminek a célja, hogy minél több nehéz sorsú családnak, valamint családon belüli erőszak elől menekülő anyáknak és gyermekeinek juttassanak el adományokat Új-Zélandon.

A hercegi pár egy helyi szervezetet, a Make Give Live-ot kérte fel a sapkák rászorulóknak való eljuttatására. Az egyesület Instagram posztban köszönte meg a sussexiek nagylelkű adományát, ami szavaik szerint, "nem csak a fejet, a szívet is megmelengetik".

Archie születésnapi ajándéka az új-zélandi gyerekek számára! Köszönjük Harrynek és Meghannak, valamint a kis Archie-nak ezt a hihetetlen nagylelkű felajánlást. A sapkákat elküldtük az I Got Your Back Pack csapatának, akik nagyon örültek az ajándéknak és már el is juttatták őket a helyi menedékházak lakóinak.