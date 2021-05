Horrorisztikust előzetest kapott a Venom 2

Megosztás Tweet



Tom Hardy és parazita "barátja" újabb ellenséggel néznek szembe.

Bár a 2018-as Venomot, Tom Hardyval a főszerepben, a kritikusok jócskán alul értékelték - főleg mert hiányolták belőle Pókembert, lévén, hogy Venom az ő ellensége - a nézőközönség nagy része mégsem osztotta a szakértők véleményét. Szerintük az antihős egyedül is megállta a helyét a vásznon, ami a mozik bevételén is meglátszott, több mint 850 millió dollárt hozott. A hatalmas érdeklődésnek köszönhetően, a filmet forgalmazó Sony berendelte a folytatást, amihez már meg is érkezett az előzetes, így végre bepillantást nyerhetünk a pszichopata sorozatgyilkos, Cletus Kasady és Eddie Brock, alias Venom összecsapásába.

A Venom első részének stáblistája után már kaptunk egy pár perces ízelítőt a folytatásról, ezért az sem titok már, hogy Woody Harrelson alakítja majd Cletust, az elvetemült Vérontót, de az új előzetes láttán, még több izgalmas részletet lehet kiszúrni a szeptember 16-án debütáló moziról, többek között azt is, hogy az akciójelenetek mellett, most sem maradunk humorbombák nélkül.

A rendezői székben Andy Serkis, A Gyűrűk Ura filmek Gollamja foglalt helyet, akit főleg a digitális mozgásrögzítéses munkáiról lehet ismerni, de újabban a rendezésbe is belekóstolt, ez lesz a negyedik film, aminek a munkálatait vezeti. A Venom 2. - Vérontóban az utánozhatatlan Tom Hardy mellett, visszatér Michelle Williams is, aki Eddie Brock szerelmét alakítja és akinek szintén volt szerencséje összebarátkozni testileg a szimbióta Venommal. Az új arcok között láthatjuk majd Stephen Grahamet (Boardwalk Empire, Blöff, Az ír) és Naomie Harrist is, utóbbi szintén szupererő birtokos és a képregények alapján, ő az őrült Cletus még őrültebb kedvese.